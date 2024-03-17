Edirne'de 8 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyetleri çerçevesinde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE