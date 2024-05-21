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Edirne'de 7 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Edirne'nin Meriç ilçesi sorumluluk bölgemizde bulunan Serem köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Nepal uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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