Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin ön tamponuna gizlenen piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli sevkiyat üzerine yapılan detaylı arama sonucu ortaya çıkarılan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

