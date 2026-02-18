Haberler

Otomobilin ön tamponunda 11 kilogram eroin ele geçirildi

Güncelleme:
İpsala ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük muhafaza ekipleri tarafından otomobilin ön tamponuna gizlenmiş 11 kilogram eroin ele geçirildi. Kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü ekipleri, detaylı arama sonucu uyuşturucu maddeye el koydu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, otomobilin ön tamponuna gizlenen piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 44,5 milyon TL olan 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli sevkiyat üzerine yapılan detaylı arama sonucu ortaya çıkarılan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
