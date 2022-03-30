Evlerinde cesetleri bulunan 4 kişilik aileyle ilgili "1 milyonluk altın" detayı! Köylülerin ifadesi alınacak - Haberler

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Evlerinde cesetleri bulunan 4 kişilik aileyle ilgili "1 milyonluk altın" detayı! Köylülerin ifadesi alınacak

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in son görüştüğü kişilerle bazı köylülerin ifadelerine başvururken, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alındı. Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi.

Dün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu. İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'i hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.

Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Bu arada olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yapılan ilk incelemede Mehmet Güner'in yatak odasında, eşi Filiz Güner'in mutfakta, oğlu Anıl Güner'in ise evin giriş kapısında başından, babası Mehmet Güner'in ise aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi. Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.

Jandarma, öldürülen Anıl Güner'in son görüştüğü kişilerle bazı köylülerin ifadelerine başvururken, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alındı.

Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - 3. Sayfa

Uzunköprü, Hisarcık, Elmalı, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

mavii1989:

cinnet geçirip intahar olayı olabilir mi acaba tek yüreğimin yandığı çocuk :(

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Fakır:

devir öyle bir devirki, neyin var neyin yok kimseye sezdirmeyeceksin

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