16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
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16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi
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Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi buluştuğu okulun bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlı ilk duruşmada 'pişmanım' dedi. Katledilen Gülden Coni'nin ailesi acılarının çok büyük olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

Edirne'de 5 Nisan'da buluştuğu okulun bahçesinde eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlının yargılanmasına başlandı.

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Sanık, savunmasında pişman olduğunu belirterek, olaydan önce ve sonra yaşananları anlattı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

16 yaşındaki Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldürdü, mahkemede 'pişmanım' dedi

AİLE EN AĞIR CEZAYI ALMASINI BEKLİYOR

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gülden Coni'nin annesi Zehra Coni ve Babası Sami Coni, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu. Ailenin avukatı Çağrı Muştu da, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve tahrik altında yaptığını yönünde ifadeler verdiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıATİL LA:

KISASTA HAYAT VARDIR.

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

öldürünce kahraman mı oluyosun cani seni

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