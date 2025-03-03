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Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

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75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram 4 Mart günü toprağa verilecek. Ünlü sanatçı son yolculuğuna ilişkin vasiyetini yıllar önce açıkladığı ortaya çıktı. Akbayram, "Beni seven, son yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir. İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler" diyerek açıklamıştı.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze programı netleşen Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşması ortaya çıktı.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık iki aydır tedavi gören Akbayram, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ÇOCUK FELCİYLE MÜCADELE ETTİ

"Güzel Günler Göreceğiz", "Hasretinle Yandı Gönlüm" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Dokuz aylıkken çocuk felcine yakalanan ve çocukluğu hastalıkla geçen Akbayram'ın müzikle ilişkisi küçük yaşlarda bir orkestra kurmasıyla başladı.

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

LİSE DÖNEMİNDE ORKESTRA KURDU

Amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalışan Akbayram, lise döneminde ise arkadaşlarıyla beraber kurdukları orkestrada, Karacaoğlan ve Pir Sultan'ın deyişleri üzerine besteler yaparak müzikle bağlarını sağlamlaştırdı. İlk plağında yer alan "Kendim ettim kendim buldum" şarkısını lise yıllarında hayata geçiren Akbayram'ın grubunun adı 'Siyah Örümcekler'di.

Müzik kariyerine Gaziantep'te başlayan ve bir süre orada devam eden Akbayram'ın ikinci durağı ve sahneye çıktığı şehir ise Adana oldu.

DİŞ HEKİMLİĞİNİ KAZANDI

Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a giderek, doktor olma hayali için sınavlara girdi ve diş hekimliği bölümünü kazandı. Diş hekimliği bölümü ile müzik arasında seçim yapmak zorunda kalan Akbayram, müziği seçerek 1971 yılında Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Usta sanatçı, yarışmada, Aşık Veysel'in şiirinden esinlenerek hayata geçirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu.

Dostlar Orkestrası'nı 1974 yılında kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

"Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" adlı eserleri hafızalara kazınan, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı parçalarıyla satış rekorları kıran Akbayram, geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aldığı ödüllerin arasına Altın Plak'ı da yazdıran sanatçının 250'ye yakın ödülü bulunuyor.

9 OCAK'TA TEDAVİ ALTINA ALINDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin değerli sanatçılarından Edip Akbayram'ın, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, "Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Edip Akbayram, 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

4 MART'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 4 Mart Salı günü düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"İSTER ALKIŞLARLA GÖNDERİRLER İSTER ÇİÇEKLERLE..."

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşma ortaya çıktı.

Akbayram, "Beni seven, son yolcu yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir ister alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani." demişti.

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜnal Bakmaz:

aman dua istemen

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

umarım cenazede vefasızlık yaşanmaz yamışır şekilde uğurlanır

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Adam mert çıktı.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıMelike Kuş:

Cem Karaca gibi tekbirlerle gönderin beni dememiş. Çok yazık...

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Cemaatler sana ne yaptı acaba beyefendi

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Cemaatler ülkeye darbe yaptı daha ne yapsın hirt

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