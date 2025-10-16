Eczacı Kalfasına Sopalı Saldırı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hasta yakını, reçetedeki ilaç yerine muadilini veren eczacı kalfasını sopayla darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, muadil ilaç verdiği için eczacı kalfasının kafasını sopayla yaran saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla üzerine saldı, araya girenler güçlükle engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Mahallesi Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İsmail T. adlı şahıs yaklaşık 1.5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı. Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, bu sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla Fidan'a saldırdı.

Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan'ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Eczacılardan tepki

Yaşanan saldırının ardından olayın yaşandığı eczane önünde toplanan eczacılar, saldırıyı kınadı. Burada açıklama yapan Mersin Eczacılar Odası Başkanı Aliye Akgül Aydın, saldırının bir hekimin hastasını, 'eczaneden temin edilen eş değer ilaç' hakkında yanlış yönlendirmesi sonucu yaşandığını ileri sürdü. Hekimin yanlış yönlendirmesi sonucu hasta yakını tarafından eczane çalışanına yönelik fiziksel saldırı gerçekleştiğini belirten Aydın, "Sağlıkta şiddetin durdurulması için tüm sağlık çalışanları olarak omuz omuza mücadele ederken, eczanemize yönelik böylesi bir saldırının, bir sağlık çalışanının yanlış yönlendirmesi sonucu yaşanmış olması kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Yaşanılanları asla normalleştirmediklerini ve kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Aydın, "Eşdeğer ilaç, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, etkinliği ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlardır" ifadelerini kullandı.

"Elindeki bıçağı tutmasak daha kötü olabilirdi"

Saldırıya uğrayan eczane çalışanı Arif Fidan ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hasta eczaneye geldi ve elindeki poşetten 3 ilacı çıkardı. Ben yardımcı olmaya çalıştım kendisine. Sorunun ne olduğu çözmeye yönelik reçeteyi açmaya çalıştım. Reçete yaklaşık 1.5 önce yazılmış. Ben bunu çözmeye çalışırken, şahıs, 'Bana neden ilacı vermiyorsun lan' dedi. Ben kendisini uyardım, ikinci kez söyleyince çıkmasını istedim. Bu şekilde gittikten sonra sabah tekrar gelerek elindeki sopayla saldırdı. Elinde bıçak vardı. Bıçağı tuttuk zaten, tutmasaydık daha kötü olabilirdi" şeklinde konuştu. - MERSİN