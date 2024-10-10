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Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti

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Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Türkiye'yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası katil Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemeler, birçok gerçeği ortaya çıkardı. Olayın ardından kurumsal ve bireysel kullanımların artış gösterdiği Discord uygulamasının kapatılması gündeme gelirken, ünlü şarkıcı Ece Seçkin, platformun tehlikelerini anlattı.

İstanbul'da 19 yaşında olan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede,Discord üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim halinde olduğu ortaya çıkmış birçok sosyal medya fenomeninde bu gruplarla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

Eskiden oyun oynadığını ancak platformun amacının farklı noktalara ulaştığını farkettiğini söyleyen şarkıcı Ece Seçkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KATILIM ARTMIŞ

Seçkin, Discord platformunun oyun oynayanlar arasında popülerleştiğini ve pandemi döneminde film izlemek gibi etkinliklerle kullanımının arttığını belirtti. Genç yaş gruplarının oluşturduğu gruplarda, bazı katılımcıların kişisel bilgilere kolayca ulaşabildiğini ve hatta telefon numaralarının paylaşıldığını vurguladı. Özellikle rahatsız edici etkinlikler ve davranışlar, platformda yaygın hale gelirken, son günlerde yaşanan cinayetlerin de bu gruplarla bağlantılı olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti. Online dünyanın karanlık yüzlerinin fark edilmeksizin devam ettiğini vurguladı.

Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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