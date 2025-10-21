Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...
İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
2 SANIĞA 24 YIL HAPİS, 2 SANIĞA BERAAT
Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
AİLE KARARIN ARDINDAN FENALIK GEÇİRDİ
Kararın açıklanmasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve teyzesi Aylin Akıncılar fenalık geçirdi. Anne Minguzzi, adliye önünde hazır bekletilen ambulansa alındı.
ECE SEÇKİN DE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Şarkıcı Ece Seçkin de davayı yakından takip edenler arasındaydı. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye her fırsatta destek veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.
"UNUTURSAM NAMERDİM..."
Öte yandan Seçkin, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Seçkin, anne Yasemin Minguzzi'nin gözyaşlarına boğulduğu ana ait bir kareye yer verdiği paylaşımına, bugünün tarihiyle birlikte, "Unutursam namerdim..." notunu düştü.