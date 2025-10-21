Haberler

İstanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

2 SANIĞA 24 YIL HAPİS, 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, 'yardım etme' suçundan yargılanan 2 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...

AİLE KARARIN ARDINDAN FENALIK GEÇİRDİ

Kararın açıklanmasının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ve teyzesi Aylin Akıncılar fenalık geçirdi. Anne Minguzzi, adliye önünde hazır bekletilen ambulansa alındı.

Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...

ECE SEÇKİN DE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şarkıcı Ece Seçkin de davayı yakından takip edenler arasındaydı. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye her fırsatta destek veren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, karar sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...

"UNUTURSAM NAMERDİM..."

Öte yandan Seçkin, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Seçkin, anne Yasemin Minguzzi'nin gözyaşlarına boğulduğu ana ait bir kareye yer verdiği paylaşımına, bugünün tarihiyle birlikte, "Unutursam namerdim..." notunu düştü.

Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...

