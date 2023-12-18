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Ece Ronay, eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamalarını reddetti

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ronay, emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın, suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla cuma günü gözaltına alınmış, aynı soruşturma kapsamında Ronay'la birlikte 5 kişi daha yakalanmıştı. Ronay ve beraberindekiler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Eski eşinin iş yerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay'ın, emniyette yöneltilen iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Gözaltında verdiği ifadede söz konusu işyerlerine yönelik kurşunlama olayları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenilen Ronay, iddiaları tümüyle reddettiği aktarıldı. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin ise eylemde yer aldıklarını kabul ettikleri, Gebze ve Kadıköy'deki adı geçen işyerine yönelik kurşunlama olayında talimatı Kaan A. adlı kişiden aldıklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Ateş eden kişilere talimat verdiği öne sürülen Kaan A.'nın ise yurt dışında olduğu ileri sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Bilir Ece Ronay Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güzellik Güncel Haberler

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