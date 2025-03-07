Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
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Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

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Belgrad Ormanları'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel'in ormanda nasıl kaybolduğu ve 4 gün boyunca neler yaşadığı sır olarak kaldı. Genç mimardan geriye 10 yıl önce katıldığı bir yarışma programından görüntüler kalırken, yarışmada en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu açıklamış.

Peyzaj mimarı Ece Gürel (36) kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzakta, çalıların dibinde donmak üzereyken bulundu. Hipotermi geçiren ve kalbi durduktan sonra tekrar hayata döndürülen Gürel, entübe edildi. Genç mimarın ölüm haberi gece yarısı geldi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 YIL ÖNCE YARIŞMAYA KATILMIŞ

Genç kadının ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere Tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Ormanda nasıl kaybolduğu ve 4 gün boyunca neler yaşadığı sır olarak akılları kurcalarken Gürel'den geriye 10 yıl öce televizyonda katıldığı yarışma programından görüntüler kaldı.

SEKTÖRDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLARDAN BAHSETTİ

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini dile getirdi. Gürel programda ayrıca en büyük hayalinin Avustralya'ya gitmek olduğunu da açıklamış.

4 AYDA 12 KİLO VERMİŞ

Ayrıca, Gürel'in sadece dört ay içinde 12 kilo vererek gösterdiği azim ve kararlılık da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıADANALI :

mücadele eden bir kızımızmış. 3 üni okuması,kendini sürekli geliştirme çabası.. ah güzel kızım mekanın cennet olsun

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSogun Nn:

çok uzgunum çok inanın agladim. çok ta çabalayan iyi bir insanmış. . Bu ilk acil mudaheleler de ihmal var mı araştırılmalı.

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

mücadeleci olduğu 4 gün sonra ormanda sağ bulunmasından belli keşke biraz daha mücadele edebilip yaşayabilseydi ne diyeyim ömrü bu kadar mış

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıibrahim yılmaz:

Çalisan çabalayan insanlar yan gelip yatarak bı yere gelen insanlardan dolayı kaybolup gidiyor

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