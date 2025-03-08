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Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş

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Belgrad Ormanı'ndan kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan fakat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Güler'in ölümüne ilişkin tartışmalar devam ediyor. Gürel'in ormanda "Ayahuasca" ritüeli gerçekleştirdiği iddia edilirken, bu bitkisel karışımın bilinç üzerinde güçlü etkiler yarattığı biliniyor. Daha önce "46 Yok Olan" dizisinde de işlenen Ayahuasca çayı, halüsinasyonlara sebep oluyor.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan, hastanede ise hayatını kaybeden Ece Gürel'e ne olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. Cadılık zanaatı eğitimi aldığı iddia edilen Gürel ile birlikte "Ayahuasca"da gündeme geldi. "Ayahuasca" meğer Erdal Beşikçioğlu'nun başrol oynadığı, "46 Yok Olan" dizisinde de işlenmiş.

AYAHUASCA ÇAYI NEDİR?

Ece Gürel'in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iddia sonrasında ayahuasca kısa sürede gündeme oturdu. Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay olan ayahuasca, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılıyor ve halüsinojenik etkisiyle tanınıyor.

Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi 'Ayahuasca' diziye bile konu olmuş

"46 YOK OLAN" DİZİSİNDE DE İŞLENMİŞTİ

Ayahuasca gündeme gelirken akıllara Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı 46 Yok Olan dizisi geldi. Dizide 5 yıldır komadaki kardeşini uyandırmak için ilaç üreten doktor Murat ilacında eksik olan maddenin Şamanizm ayinlerinde içilen içeceğin içinde olduğuna inanarak ormanda Şamanizm ayinine katılıyordu.

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Kız kardeşi Ezo'yu tekrardan sağlığına kavuşturabilmek için Murat Hoca, ayahuascayı kardeşine enjekte ederek kardeşinin gözlerini açmasını sağlamıştı. Ayahuasca'nın içeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda.

Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Kadın öldü ve gitti sanırım bunalıma girmiş çıkamamış Allah rahmet eylesin artık onun hakkında basın yok şöyle olmuş yok böyle olmuş şunu yapmış bunu yapmış muhabbetini bitirseler çok iyi olacak olayların üstüne günlerce sakız gibi yapışan günlerce haftalarca bitirmeyen bir basın ordusu ile karşı karşıyayız !

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Haber YorumlarıErdal_19:

Hani uyuşturucu yoktu Ayahuasca denilen karışım Tibetli keşişlerin çayı kafa bulmak için içerler ve çok ağır bir karışımdır her ruh taşıyamaz. Bir çok ülkede de yasaktır.

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