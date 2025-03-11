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Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

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Hayatını kaybeden Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gidip nasıl kaybolduğu hala gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirdi. Cadılık eğitimi aldığı öne sürülen Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntülerde değişik kostümler giymiş bir grup insanın dans ettiği görülüyor.

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti. Vücudunda darp izine rastlanmayan Ece Gürel'in ormana neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirecek.

ORMANDA UYUR HALDE BULUNDU

Kağıthane'deki evinden 2 Mart Pazar günü çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, gezmek için Belgrad Ormanı'na gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve arama kurtarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Aramaların ikinci gününde Gürel'in cep telefonu, mont ve bazı eşyalarına ulaşılırken, dördüncü gün Gürel, ormanda uyur halde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bulunduğunda Gürel'in bilinci açıktı ve eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı. Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Ece Gürel'in, tedavisi sırasında önceki sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, dün gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

ECE GÜREL ÖLÜM NEDENİ NE?

Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Adli Tıp'ta, Ece Gürel'in vücudunda darp izine rastlanmadığı bildirildi. Ece Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği, kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Ece Gürel'in ormana neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken gündeme gelen bir görüntü kafa karıştırdı. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görülüyor.

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALIYORDU?

Eece Gürel'in gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi biliniyor ve ders aldığı kişi, Hale Nur Özen... Genç kadının "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZeki Sahin:

ALLAH kimseyi aklıla imtihan etmesinn??

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

paganist sapkınlık bunlar. maalesef insanımıza doğru bir iman ve temiz bir ahlak eğitimi verilmeyince birileri de bu faydasız ve sapkın akımları arayış içindeki insanlara reçete diye sunuyor. oysa bildiğin zehirli elma. surlarda kızların kafasını kesip intihar eden genç de böyleydi, ece olayında da aynısı oldu. çocuklarınıza sahip çıkın. doğru bir din ve ahlak eğitimi verin. yoksa başkaları onları mahvetmek için fırsat kolluyor

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarımustafa ozturk:

Sapkınlık çoğaldı, Allah'tan ne zaman korkmaya başlayacaksınız merak ediyorum

Yorum Beğen39
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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

her gün bir sürü insan ölüyor. bir sürü insan intihar ediyor. . Neden bunun uzerinde bu kadar durupta birilerinin ekmegine yag sürüyosunuz. Ece Gurel görmekten bıktık artık yeter yaaa

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMusty:

hepsinin icine cin kacmis

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıcem türkmen:

haberi yapana kadar gidip, videoyu çeken bir sorsaydı burada ne yapıyorsunuz diye, ne yaptıklarını öğrenip ondan sonra insanları yargılasaydınız. bu habercilik mi? belki bir gösteriye hazırlanıyorlar pravo yapıyorlar vs... insanları video çekip insanların önüne atıyorsunuz. haber siteleri reklam ve saçma sapan haberlerle dolu

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarısafir:

memleket de böyle garip tuhaf insan gürühü olduğunu da öğrenmiş oldum. ece gürelin ölümü bunlar için reklam fırsatı doğurdu

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Ateş düştüğü yeri yakıyor kimse aile gibi ciğeri yanamaz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

YALNIŞ ANLAŞILMASIN BUNLAR AÇIKLANAN EMEKLİ İKRAMİYESİNİ SEVİNÇ NEŞE VE COŞKU İÇİNDE KARŞILAYAN VATANDAŞLARIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU TEPKİDİR

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıİ. 123:

Korku kapanı diğer serisinin fragmanı.

Yorum Beğen4
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