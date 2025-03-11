Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Ece Gürel'in ölümünün ardındaki detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti. Vücudunda darp izine rastlanmayan Ece Gürel'in ormana neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken ortaya çıkan yeni görüntüler tartışmaları daha da alevlendirecek.

ORMANDA UYUR HALDE BULUNDU

Kağıthane'deki evinden 2 Mart Pazar günü çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, gezmek için Belgrad Ormanı'na gitti. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ve arama kurtarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Aramaların ikinci gününde Gürel'in cep telefonu, mont ve bazı eşyalarına ulaşılırken, dördüncü gün Gürel, ormanda uyur halde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bulunduğunda Gürel'in bilinci açıktı ve eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı. Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Ece Gürel'in, tedavisi sırasında önceki sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi. Entübe edilerek yoğun bakıma alınan Ece Gürel, dün gece saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

ECE GÜREL ÖLÜM NEDENİ NE?

Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından Gürel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Adli Tıp'ta, Ece Gürel'in vücudunda darp izine rastlanmadığı bildirildi. Ece Gürel'in uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği, kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Ece Gürel'in ormana neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken gündeme gelen bir görüntü kafa karıştırdı. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görülüyor.

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALIYORDU?

Eece Gürel'in gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi biliniyor ve ders aldığı kişi, Hale Nur Özen... Genç kadının "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.