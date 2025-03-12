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Ece Gürel'in Ailesi Soruşturma İçin Adliyeye Geldi

Ece Gürel'in Ailesi Soruşturma İçin Adliyeye Geldi
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in anne ve babası, adliyeye gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyeye geldi.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturmanın son durumu hakkında bilgi almak için geldikleri öğrenildi

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, Ece Gürel'in annesi Gülsen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ailenin soruşturmanın son durumu hakkında bilgi almak için Savcılığa geldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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