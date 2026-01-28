Haberler

Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi

Güncelleme:
Şarkıcı Ece Güney'in evi, sevgilisi ile arasında çıkan tartışma sonrasında ateşe verildi. Yangın, Esenyurt'taki bir sitede meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, büyük çapta hasar oluştu. Yangını çıkardığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney'le bir süre evli kalan Ece Güney'in kaldığı ev, sevgilisi tarafından ateşe verildi.

Yangın, 26 Ocak'ta Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede çıktı. İddiaya göre, Ece Güney ile sevgilisi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Güney'in sevgilisi evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm daireyi sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, dairede büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangını çıkardığı iddia edilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Adam da dedi polislere 'Ben yakacağım evi'"

Aynı sitede oturan Necla Türk, "Birlikte kaldığı erkek arkadaşı. Kendisi erkek arkadaşını dışarı atmıştı, o da sinirlendi. Tartışıyorlar, sevgilisini dışarı çıkartıyor, kapıyı kapatıyor, açmıyor. Zaten alkollüler. İşte bayağı bir tartıştılar, aşağı indi, polisi çağırdık. Polisler geldi, müdahale edemediler, geri gittiler. İkisinin de rahatsızlığı var zaten. Adam da dedi polislere 'Ben yakacağım evi', polisler gitti. Ondan sonra Ece Güney'i diğer arkadaşı çıkarttı. Onlar daireden ayrıldı. 'O daireyi ben yakacağım' dedi ve eve gitti. Aşağı indi 15 dakika sonra falan, 'Ben daireyi yaktım' dedi. 'Daireyi ateşe verdim, polisi arayın' dedi. İtfaiyeye falan baktık. Zaten çıkmamızla her yer duman oldu. İtfaiye, ambulans, polis falan müdahale etti" dedi.

"Yani iki dakika arayla ikisi de evi ateşe verip, dışarı çıkıyorlar"

Site sakinlerinden Haluk Demir, "Tartışmalarla uyandık, ben tekrardan uyudum. Bir süre sonra güvenlik bir daha aradı işte yangın var falan diye. Biz bir çıktık dışarı zaten ortalık ana baba günü, koridorlardan bile çıkamadık. Bir de bunun sevgilisi zaten evi yakıyor, ikisi beraberlerdi. Yani iki dakika arayla ikisi de evi ateşe verip dışarı çıkıyorlar. Ondan sonra zaten ambulanslar, polisler burada, itfaiyeler geldi" diye konuştu.

Ece Güney, bir dönem sanatçı Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile evlenmişti. Ece Güney'in ismi, daha önce de Esenyurt'ta yaşanan başka bir yangın olayıyla gündeme gelmiş, o olayda da yangını kendisinin çıkardığı iddia edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
