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Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor

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Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014'te evlenip 2015'te anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından çocukları Eymen'in velayeti Ece Erken'de kaldı. Ancak o günden beri çiftin arasında nafaka krizi de yaşanmaya devam ediyor. Erken, şimdi de eski eşini icraya vereceğini duyurdu.

Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan çift, bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yıllar önce boşansalar da sürekli birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine nafaka krizi çıktı. Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babası ile görüşmediğini söyleyen Ece Erken naftasının da ödenmediğini açıkladı.

NAFAKA KRİZİ ÇIKTI

Erken, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum"

Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Nafaka yasaklanmalı. Bazıları için gelir kapısı olmuş bu resmen.

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Haber Yorumlarıselen öztürk:

Sen de az şey değilsin Ece bırak şimdi

Yorum Beğen9
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