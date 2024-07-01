Eber Gölü'ndeki Su Seviyesi Düşüşü Kuş Popülasyonunu Tehdit Ediyor

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde su seviyesinin düşmesinden dolayı 150'ye yakın kuş türü popülasyonunun azalacağı düşünülüyor.

İklim değişikliği ile birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesinden dolayı küçülmeye başlayan Eber Gölü'nde şimdi de kuş popülasyonu tehdit görmeye başladı. Yağışların azalması ile göldeki su seviyesi ve derinliğinin kritik seviyelere düştüğü belirtildi. Göldeki su seviyesinin düşmesi ile göldeki adacık sayılarının da arttığı ve su yüzeyine çıktıkları gözlendi.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki kuş türlerinin küçülmeden dolayı olumsuz etkilendiği belirtildi. Ateş, "Eber Gölü canlılar bakımından çok zengin bir popülasyona sahiptir. Yaklaşık 146 çeşit kuş türü mevcuttur. Bunların yarısı bir kısmı karada bir kısmı suda bir kısmı da hem karada hem suda yaşayan kuş türüdür. Eskiden balık bol olduğu için sayısı fazla olan saka kuşları da şu anda balık olmadığı ve su seviyesi düştüğü için gölde bulunmamaktadır. Ama görsel açıdan şu anda flamingo, yalı çapkını, saka, sumru ve bir sürü kuş türü gölde mevcuttur. Bu kuş türlerinin önümüzdeki dönemde su seviyesinin azalmasından dolayı gölü terk etmemeleri için dua etmekteyiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR