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E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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E-5 Karayolu'na çıkan inekler trafiği karıştırdı

Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, önceki gün E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Yan yolda otlatıldığı söylenen inekler bariyerleri aşarak trafiğe çıktı. Yan yol boyunca emniyet şeridinden seyreden inekler ara ara da yola çıktı. Kaza yapmamaya çalışan araç sürücüleri de yavaşlayınca trafikte aksamalar meydana geldi. Yaşanan anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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