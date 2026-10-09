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Düzce Yığılca'da traktörle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yığılca-Düzce kara yolu Güneyaltı güzergahında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcular yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca-Düzce kara yolu Güneyaltı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ö. idaresindeki 81 ADT 214 plakalı traktör ile aynı yönde seyir halinde olan Fuat E. yönetimindeki 81 DC 970 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fuat E. ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma E., Büşra M., Ahmet C. ve Firdevs C. yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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