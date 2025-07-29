Düzce Valiliği'nden Orman Yangınlarına Karşı Havai Fişek Yasağı

Düzce Valiliği'nden Orman Yangınlarına Karşı Havai Fişek Yasağı
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Düzce Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem olarak havai fişek, meşale ve benzeri yanıcı maddelerin satışını ve kullanımını yasakladı. Bu yasak, 29 Temmuz ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Düzce Valiliği, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı önlem olması açısından il genelinde havai fişek, meşale, dilek balonu, işaret fişeği ve benzeri yanıcı maddelerin satışlarıyla düğünlerde ki organizasyonlarda bu maddelerin kullanılmasını yasakladı.

Düzce Valiliği, son günlerde bir çok bölgede çıkan orman yangınlarına önlem olması için yeni bir karar daha aldı. Bu çerçevede Valilikten yapılan açıklamada, "Yaz Mevsiminin etkisini göstermesi ile ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında önemli bir artış yaşanmaktadır. Valiliğimizin 16 Haziran 2025 tarih ve 2025/2 sayılı emir yazısı ile orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 1 temmuz 30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştı. İlgi genelgedeki tedbirlere ek olarak, Düzce il genelinde orman yangınına neden olabilecek, havai fişek, dilek balonu, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı maddelerin satışı ve düğün ve benzeri organizasyonlarda kullanılması 29 Temmuz ila 30 Eylül 2025 arasında yasaklanmıştır. İlgili kararın uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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