Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Valiliği asayiş bilançosunu açıkladı, aranan 45 şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valiliği asayiş bilançosunu açıkladı, aranan 45 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026'da il genelinde yürütülen asayiş uygulamalarında 12 bin 700 kişinin sorgulandığını açıkladı. Uygulamalarda aranan 45 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı; 2 tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.

18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 12 bin 700 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, 13 kişi tutuklandı.

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Suçların önlenmesi, suç oranlarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda binlerce kişi sorgulandı. Düzce genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda toplam 12 bin 700 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon ve denetimlerde çeşitli silah ve mühimmat da ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici-delici alet, 3 şarjör ve 17 mermi ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık asayiş verilerinde, il genelinde suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarına yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Fon krizi sonrası kritik anket! AK Parti'nin oylarında düşüş var

Fon krizi sonrası kritik anket! Oylardaki düşüş dikkat çekici
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bu yaşta yalnızca 3. kez uygulandı! 6 aylık Osman Alp yoğun bakımdan çıktı, annesi 'mucize' dedi

Dünyada sadece 2 bebekte denenmişti! 6 aylık Osman'ın mucizesi
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

Beklenen adım! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor
İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu

4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor