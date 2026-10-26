Düzce Gölyaka'da kalp hastası olduğu belirtilen 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Düzce Gölyaka'da kalp hastası olduğu belirtilen 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Muhapdede köyünde yalnız yaşayan 55 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu belirtilen kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Muhapdede köyünde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Muhapdede köyündeki evinde tek başına yaşayan ve kalp hastası olduğu belirtilen 55 yaşındaki S.A., ikametinde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı