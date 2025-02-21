Düzce'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bolu Dağı Trafiğe Kapandı

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritli kapatılarak otoyola yönlendirildi.

Altay Kar fırtınası sebebi ile Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Büyük araç geçişine kapatılan yollar, kar küreme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritli trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken, Bolu Dağı'nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. - DÜZCE