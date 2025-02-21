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Düzce'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bolu Dağı Trafiğe Kapandı

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Düzce'de etkili olan Altay Kar fırtınası nedeniyle Bolu Dağı yolunun çift şeritli olarak trafiğe kapatıldığı ve sürücülerin Anadolu Otoyolu'na yönlendirildiği bildirildi. Kar küreme çalışmalarının devam ettiği bölgede, olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri devrede.

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı çift şeritli kapatılarak otoyola yönlendirildi.

Altay Kar fırtınası sebebi ile Düzce'de yoğun kar yağışı devam ediyor. Büyük araç geçişine kapatılan yollar, kar küreme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken Bolu Dağı'nda kar etkisini arttırdı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Bölge trafik ekiplerince D-100 karayolu Bolu Dağı çift şeritli trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanmak isteyen sürücüler Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken, Bolu Dağı'nda küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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