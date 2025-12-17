Gölyaka'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişiyi yakaladı. Evinin bahçesinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Gölyaka ilçesinde M.Ş isimli şahsın evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurduğuna yönelik duyum alındı. Alınan istihbarı bilgiler kapsamda; Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası şahsın evi, eklentilerinde yapılan arama sonucunda 500 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 38 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü, 1 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet yivsiz av tüfeği şarjörü, 38 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DÜZCE