Suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla şehir merkezinde uyuşturucu satışı yapan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çay Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öğrenilen ve 10 ayrı suç kaydı bulunan S.Ç (35) isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4 parça halinde 20 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

