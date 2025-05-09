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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 29 Gözaltı, 18 Tutuklama

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 29 Gözaltı, 18 Tutuklama
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18'i tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen TCK 188 ve 191 dahilinde göz altına alınan 29 kişiden 18'i tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi) ile TCK 191 (Uyuşturucu kullanımı yapmak, uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma yoluyla ceza alan kişi) çerçevesinde mükerrer kaydı olanların yakalanmasına yönelik yürütmekte olduğu soruşturma dosyası doğrultusunda Düzce Jandarma ekipleri tarafından 29 kişi göz altına alındı. Gözaltının ardından yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildiler.

Savcılıktan yapılan açıklamada gözaltına alınan 29 kişiden, 18 şüphelinin tutuklandığı, 11 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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