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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.425 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3.425 gram kubar esrar ve diğer suç eşyaları ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 425 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akçakoca ilçesinde devam eden planlı çalışmalar neticesinde bir şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada 16 adet eşit gramaj da paket halinde satışa hazırlanmış ve diğer kaplar içerisinde toplam ağırlığı 3 bin 425 gram kubar esrar maddesi, çalışır hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 37 adet fişek ele geçirildi. Şahsın üst aramasında da suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 15 bin 740 TL'ye el konuldu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda suç eşyalarına el konularak şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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