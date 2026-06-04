Düzce'de uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağa Mahallesi'nde 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 parça halinde 100 gram sentetik kannabinoid, 24 parça halinde satışa hazır 16 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (1600 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek nitelikte), 4 sentetik ecza hap, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. (21) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı