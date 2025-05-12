Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 22 Tutuklama, 99 İşlem

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 22 Tutuklama, 99 İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında esrar, metamfetamin ve bonzai gibi uyuşturucular bulunuyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 22 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 99 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11Mayıs 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 96 olaya müdahale edilirken 22 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 2 adet sentetik ecza, 22 gram esrar, 58 gram metamfetamin, 140 gram bonzai, 12 gram Amfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçak otomobil, sigara ve telefon ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca 5 olaya müdahale edilirken 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 1 kaçak otomobil, 190 paket kaçak sigara ve 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.