Düzce'de Usulsüz Yeşil Reçete Skandalı: Doktor ve 10 Şüpheli Gözaltında

Düzce'de usulsüz şekilde yazdığı yeşil reçeteli ilaçları para karşılığı sattığı belirlenen doktor, eşi ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce ve Kütahya'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin banka hesaplarına 2023–2025 yılları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı belirlendi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin ise herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

Psikiyatri geçmişleri bulunmadığı ortaya çıktı

Şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin hesaplarına para aktaran ve usulsüz yeşil reçeteli ilaç elde eden kişilerin ise S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. oldukları tespit edildi. Reçetelerin yazıldığı 10 şüphelinin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı anlaşıldı.

12 şüpheli için eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında Düzce merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Düzce'de 9, Kütahya'da 3 olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden H.K.'nın 2024 yılında hakkında "parada sahtecilik ve 6136 SKM suçlarından" işlem yapıldığı, kendisinin 23, Dr. S.K.'nın ise 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - DÜZCE