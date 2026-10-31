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Düzce'de son bir haftada 348 sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı

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Düzce'de son bir haftada 348 sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri il genelinde son bir haftada 8 bin 465 araç ve sürücüyü denetledi. Denetimlerde 348 sürücüye hız ihlalinden ceza yazıldı, toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 204 araç trafikten men edildi.

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 348 araç hızlı gitmekten toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bin 465 araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 348 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 86 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 65 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 55 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 38 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücüye ses ve gürültüden, 19 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 3 okul servisine cezai işlem ve 6 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 149 sürücüye cezai işlem uygulandı, 204 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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