Düzce'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Olay, Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan Bolu istikametine giden K.G. idaresindeki 41 AHE 229 plakalı Honda marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Panik olan sürücü araçtan indi. Bir süre sonra otomobil adeta alev topuna döndü. Bölgede yol yapım faaliyeti yürüten Karayolları ekipleri yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler ise alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Trafik ise otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE