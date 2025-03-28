Düzce'de Ramazan Bayramı İçin 1.475 Güvenlik Görevlisi Teyakkuzda

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için 9 günlük tatil süresince bin 475 polis ve jandarma 24 saat görev yapacak.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla, Ramazan Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Önemli kararların alındığı toplanda polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca denetimlerini arttıracak.

Düzce genelinde Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde toplam 840 polis, Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 635 Jandarma personeli 7/24 görev yapacak. - DÜZCE