Düzce'de Aranan 16 Kişi Yakalandı: 12'si Tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı, şahıslardan 12'si tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekiplerce suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ekipleri tarafından 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan şok denetimlerde 9 bin 193 şahıs tek tek sorguladı. GBT'si yapılan araması bulunan 16 şahıs ekipler tarafından gözlem altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 12 kişi ise tutuklanarak ceza evine konuldu. Aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 89 fişek ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı