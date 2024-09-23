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Düzce'de Motosiklet Yayaya Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'nde kaygan yolda duramayan motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Düzce'de kayganlaşan yolda duramayan motosikletli yayaya çarptı. Yaya metrelerce havaya uçarak savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadın yayaya, kayganlaşan yolda duramayan D.G. idaresindeki 81 AED 406 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yaya metrelerce savruldu. Bölgeden geçen ambulans ekipleri olaya hemen müdahalede bulunurken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Orhangazi Kaza

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