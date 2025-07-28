Düzce'de Motosiklet Sürücülerine Ceza Uygulaması

Düzce'de Motosiklet Sürücülerine Ceza Uygulaması
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, hastane otoparkında rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Sivil trafik polisleri, motosiklet sürücülerini uyararak cezai işlem yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattı. Uygulamada sivil trafik polislerini gören sürücüler şok yaşadılar.

Düzce'de bir grup motosiklet sürücüsü Düzce Üniversitesi Hastanesi otoparkını mesken tuttu. Motosiklet sürücüleri hastanede yatan hastalar ile hasta yakınları başta olmak üzere çevrede evleri bulunan vatandaşlara aldırış etmeden alanda egzoz sesi çıkarıp, akrobatik hareketler yaparak rahatsızlık vermeye devam ediyor. Ayrıca şahıslar yaptıkları ses ve akrobatik hareketleri videoya çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Şikayetlerin artması üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik hastane otoparkı önünde uygulama başlattılar. Uygulamada otoparka gelen motosiklet sürücüleri sivil trafik polislerini görünce şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücülerinden birisini durduran polis memuru, sürücüye uyarıda bulunarak "Ön kaldırmış, arka kaldırmış fark etmez. Buradaki insanlara rahatsızlık verme lüksünüz yok. Buradaki insanlar kendi canları ile uğraşıyor. Oturabilirsiniz, kalkabilirsiniz. İnsan gibi. Ne siz başkasını ne başkası sizi rahatsız etme hakkına sahip değil. Tamam mı canım?" dedi.

Polis uyarısının ardından kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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