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Düzce'de motosiklet hafriyat kamyonunun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

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Düzce D100 Karayolu Gümüşova mevkiinde meydana gelen kazada motosiklet, hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce D100 Karayolu Gümüşova mevkiinde motosikletin hafriyat kamyonunun altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya istikametinden gelen Adem K. idaresindeki 41 AAV 655 plakalı hafriyat kamyonu, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ne dönerken aynı istikamete giden Hasan Kalaaji (17) idaresindeki 67 MA 0317 plakalı motosiklet kamyonun ön tekerine çarpması sonucu altına girdi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Kalaaji olay yerinde hayatını kaybederken, Cemil K. (29) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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