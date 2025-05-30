Düzce'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

DÜZCE(İHA) – Kurban Bayramı öncesinde, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini artırdı.

Düzce'de bayram süresince tüketimi yoğunlaşan tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim ve satış noktaları, gıda denetçileri eşliğinde sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da denetimlere katılarak bilgi aldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları titizlikle incelenirken, numune alınan ürünler analiz için ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Ekipler, özellikle üretim alanlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde değerlendiriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü Esra Uzun, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde görev yapıyor. Gıda güvenliği konusunda en ufak bir riske dahi müsaade etmiyoruz" dedi.

Uzun ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve şüpheli durumları ALO 174 Gıda Hattı'na veya 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı'na bildirmelerinin önemine dikkat çekti. - DÜZCE