Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Kaza Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Konuralp Düzköy mevkiinde meydana gelen kazada, 2 cip çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de 2 cip kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Konuralp Düzköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Selçuk B. idaresindeki 81 DZ 452 plakalı cip, aynı istikamette giden Ayhan S. idaresindeki 16 UF 147 plakalı Kia marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 plakalı cip refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan sürücüler ve Serkan B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konuralp İnceleme Düzce Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi? 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı? KPSS şartsız hastane personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman, şartları neler? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Sevgilisi kim? Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin evleniyor mu? Bilsem sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? BİLSEM sınavlarına nasıl bakılır? Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title