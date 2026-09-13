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Düzce’de kapı fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Düzce’de kapı fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi
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Düzce’de faaliyet gösteren Door Kapı Fabrikası’nda çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Düzce'de faaliyet gösteren Door Kapı Fabrikası'nda çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.40 sıralarında Door Kapı Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın geniş bir bölümüne yayılırken, yükselen yoğun duman ve alevler kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle Düzce'nin ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirilirken, Bolu'dan da takviye ekipler sevk edildi. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde fabrikanın büyük bölümünü saran alevler ve bölgeden yükselen yoğun duman dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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