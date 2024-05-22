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Kadınlar tuvaletinde gizli görüntü skandalı! Polis açığa alındı

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Düzce'de bir kadının "Tuvalette fotoğrafım çekildi" iddiası üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin erkek polis memuru olduğunu belirledi. Şüpheli, suçlamaları reddetti.

Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen 28 yaşındaki polis memuru A.A. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis memuru açığa alındı.

KAPININ ALTINDAN FOTOĞRAFININ ÇEKİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, 13 Mayıs'ta İl Özel İdaresi binasında meydana geldi. Binada kadınlar tuvaletini kullanan 46 yaşındaki N.P.isimli kadın, tuvalette olduğu sırada kapının altından cep telefonuyla kendisinin fotoğrafının çekildiğini iddia ederek ihbarda bulundu.

TUVALETTEN ERKEK POLİS MEMURU ÇIKTI

Olay yerine gelen Düzce Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda, olay anında kadınlar tuvaletinden çıkan kişinin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.A. isimli erkek olduğu belirlendi.

"YANLIŞLIKLA GİRDİM, FOTOĞRAF ÇEKMEDİM"

"Kişilerin özel hayatını ihlal" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere polise merkezine götürülen A.A., suçlamaları reddederek, "Evet, İl Özel İdaresi'ne gittim. Yanlışlıkla bayanlar lavabosuna girdim. Kimsenin fotoğrafını, videosunu çekmedim" dedi.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

A.A.'nın telefonuna inceleme için el konulurken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca A.A. idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

"girdim" diyor. inkar etmiyor. ama yanlışlıkla! kesin öyledir. madem öyle niye açığa aldılar seni abi!

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Marko Apostolidis:

aslında bir otelde kalmayada korkar oldum....

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