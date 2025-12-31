Polis ve Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son 10 günde yapılan denetimlerde 5 bin 923 kişi sorgulandı, kaçak sigara, sigara, tarihi sikke ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Valiliği yılbaşı tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada "Vilayetimiz genelinde huzur ve güven ortamının korunması, halk sağlığının ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca 20-30 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı denetimler çerçevesinde; alkollü mekanlar, kafeler, kahvehaneler, çay ocakları, tekel bayileri olmak üzere toplam 140 nokta kontrol edilmiş ve 5 bin 923 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan kontrollerde; 900 litre kaçak alkol, 304 paket bandrolsüz kaçak sigara, 143 adet tarihi sikke, 2 bin 109 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Denetimler sonucunda; mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan işletmeler ve şahıslar hakkında idari ve adli işlemler başlatılmış; vergi, tütün, alkol ve gıda mevzuatı kapsamında gerekli işlemler yapılmış, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilgili şahıslar hakkında yasal süreçler başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, sahte ve kaçak alkolle etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülmektir" denildi. - DÜZCE