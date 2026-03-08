Haberler

Düzce'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Düzce jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Düzce jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 5 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
