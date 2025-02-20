Düzce'de acı olay: 1.5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı aracın altında kaldı

Düzce'de bir sitede meydana gelen olayda araçtan inen ve bir anda aracın önüne geçen 1,5 yaşındaki çocuğa babanın kullandığı araç çarptı. Feci kazada çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düzce Merkez Karahacımusa Mahallesi'nde E.A. ailesi ile birlikte evine geldi. O sırada araçtan inen çocuk bir anda aracın önüne geçti. Tam bu sırada hareket eden E.A. oğlu Kutay Ali A.'yı fark etmeyerek çarptı.

1.5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası bir anda araçtan inen baba çocuğunu kucağına alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ardından ise ambulansın gelmesini beklemeden kucağında ki çocuk ile hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 1,5 yaşında ki Kutay Ali A. hayatını kaybetti.

Küçük çocuk, Yeni Mahalle Fetih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalle mezarlığına defin edildi. Baba Emre Avcı ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.