Düzce’de fabrikadaki yangında üzerine çatı düşen itfaiyeci yaralandı

Düzce'de kapı üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale eden 1 itfaiyeci yaralandı.

Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli fabrikada meydana gelen yangın hızla tüm fabrikayı sardı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı