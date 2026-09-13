Düzce’de fabrikadaki yangında üzerine çatı düşen itfaiyeci yaralandı
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Düzce’de kapı üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale eden 1 itfaiyeci yaralandı.
Düzce'de kapı üretimi yapan fabrikadaki yangına müdahale eden 1 itfaiyeci yaralandı.
Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli fabrikada meydana gelen yangın hızla tüm fabrikayı sardı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri, yanan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiye eri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı