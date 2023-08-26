Kocasıyla yasak aşk yaşayan kadını yakalayıp kafasını asfalta vurarak dövdü

Düzce'de Özlem T., kocasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Yeliz T.'yi motosikleti ile seyir halinde görünce durdurmak istedi. Yeliz T. motoruyla Özlem T.'ye çarparken iki kadın yerde birbirlerine vurdu. O anlar kamera ile de kayıt altına alındı.

Düzce'de Yeliz M. motosikletiyle, eşiyle ilişkisini olduğunu iddia edip kendisini durdurmaya çalışan Özlem T.'ye çarptı. Olayın ardından Özlem T. Yeliz M.'yi darbederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DURMAK YERİNE KADINA ÇARPTI

Gece saatlerinde Kalıcı Konutlar mevkisinde Özlem T. otomobiliyle seyir halindeyken, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yeliz M.'yi motosikletle giderken gördü. Motosikleti geçip otomobilinden inen Özlem T., yolun ortasına çıkıp Yeliz M.'yi durdurmak istedi. Ancak Yeliz M., durmayıp motosikletle Özlem T.'ye çarptı.

DÜŞTÜKLERİ YERDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yere düştü. Özlem T. ayağa kalkıp, yerde yatan Yeliz M.'nin başını asfalt zemine vurarak tekme ve yumruklar atıp darbetti.

ANBEAN KAMERADA

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durup, iki kadını ayırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.