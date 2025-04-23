İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Düzce'de Deprem Anı: Sakinlik ve Soğukkanlılık

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Düzce'de İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedilmesinin ardından, iş yerlerinden çıkan vatandaşların soğukkanlı davranışları güvenlik kameralarına yansıdı. Esnaf ve müşteriler panik yapmadan, sakin bir şekilde dışarı çıktılar.

Düzce'de depremi hissedenler sokağa böyle çıktı

DÜZCE - Düzce'de, İstanbul'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşların iş yerlerinden çıkış anları, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da yerin 7 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce'de depremi hisseden iller arasında yer aldı. Dükkanda bulunan esnaf ve müşteriler depremin ilk anlarını anlayamazken, esnafın uyarısının ardından işletme içerisinde bulunanların sakin şekilde sokağa çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremi hissettiklerinde panik olmadan sokağa çıktıklarını belirten Osman Durdu, "İlk başta başımız dönüyor zannettik. O anda fark ettim ki deprem oluyor. Müşterilerimizi uyardık. İçeride kalan müşterilerimize de deprem olduğunu söyledik. Çok sakin bir şekilde müşterilerimizle birlikte iş yerini boşalttık. Kapıda biraz bekledik. Sonra insanlar alışverişlerine devam etti. Sokağa çıkma konusunda çok sakin kaldık, sağ duyuluyduk. Müşterilerimizde panik yapmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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