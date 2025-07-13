Düzce'de Boğulma Tehlikesi: 3 Çocuk ve Anne Kurtarıldı

Düzce'de serinlemek için denide giden ailenin 3 çocuğu boğulma tehlikesi atlattı. Can kurtaranların müdahalesi ile çocuklar sudan çıkartılırken, çocuklarını kurtarmak isteyen anne de boğulma tehlikesi atlattı.

Olay, Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5 kişilik Ç. ailesinin çocukları serinlemek için denize girdi. Bir anda boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını gören ailede denize girip çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği olaya cankurtaranlarda sevk edildi. Denizden kısa süre içerisinde gelen Cankurtaranların müdahalesi ile çocuklar kurtarılıp sahile çıkartıldı. Boğulma tehlikesi atlatan 3 çocuk ve S.Ç. bölgeye gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kontrol edildi. 3 çocuğun ve annelerinin su yuttuğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirledi. - DÜZCE