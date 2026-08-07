Düzce'de Trafik Denetiminde 1178 Sürücüye Ceza, 142 Araç Trafikten Men Edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polislerin gerçekleştirdiği trafik uygulamasında bin 178 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 142 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü şehirde başlattığı huzur uygulamalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ekipler son bir hafta içerisinde Öztürkler, Soğancı, otoban bağlantı, Kaynaşlı D-100 karayolu, Akçakoca, Akçakoca ilçe girişi, Çilimli D-100 karayolu, Yığılca ilçe girişi, Gölyaka Bağlantı yolu, Gölyaka ilçe girişi, Gümüşova D-100 karayolu, Gümüşova ilçe merkezi, Kaynaşlı ilçe merkezi ve Cumayeri ilçe girişinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetlemelerde 7 bin 843 araç ve sürücüsü, 2 bin 86 motosiklet denetlenirken 402 sürücüye hızdan, 125 araç motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 27 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 19 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 18 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ses ve gürültüden, 2 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulanırken, 142 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı