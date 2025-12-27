Kurallara uymayan sürücüler cezadan kaçamıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, asayiş bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada 2025 yılında alınan trafik tedbirleri kapsamında 668 bin 52 aracın denetlendiğini 123 bin 909 araca işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Selçuk Aslan beraberinde Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte il genelinde yaşanan asayiş olaylarını değerlendirdiği toplantıda alınan trafik tedbirleri ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Aslan, 700 bine yakın aracın denetlendiğini belirterek "Düzce'de kayıtlı araç sayısı 160 bini geçmiş bulunmakta olup, artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna paralel olarak ilimizde trafik denetimlerimizi de artırmaktayız. 2025 yılında ilimiz genelinde alınan trafik tedbirleri kapsamında 668 bin 52 araç denetlenmiş, 123 bin 909 araca işlem uygulanmıştır. 2025 yılında çakarlı araçlara yönelik uygulamalarda; 7 bin 537 araç denetlenmiş, çakar kullandığı tespit edilen 5 araca işlem yapılmıştır. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 6 bin 636 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 412'sine işlem yapılmıştır. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 35 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 623 bin 720 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. 5 yıl içinde aynı fiili işleyen sürücülerin sürücü belgeleri ise iptal edilmektedir" dedi.

Çevreyi rahatsız edenlere geçit yok

Vali Selçuk Aslan, çevreyi rahatsız eden araç sürücülerine göz açtırmadıklarını belirterek "İlimizde 240 araca abartı egzozdan toplam 2 milyon 224 bin 80 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. 978 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 971 bin 154 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir. Çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik işlem yapılan araç sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmıştır. Geçiş üstünlüğüne sahip (ambulans, itfaiye gibi) araçlara yol vermeyen sürücülerin ise sürücü belgelerine el konularak, karayolları trafik kanunu 45. maddesi gereğince sürücü olup olamayacağının tekrar değerlendirilmesi için hastaneye sevk edilmeleri sağlanmaktadır.

Bu vesileyle hayati durumlara müdahale etmek üzere geçiş üstünlüğü kullanan kamu araçlarımıza yol verme konusunda hassasiyet gösteren sürücülerimize teşekkür ediyor, bu hassasiyeti göstermeyen sürücülerimizin ise en ağır müeyyidelerle karşılaşması konusunda azami duyarlılığa sahip olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trafik levhaları yenileniyor

Vali Aslan, trafikte can ve mal kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla yapılan denetimlerin yanında, vatandaşlarımızın güvenli sürüş ve yolculuk yapabilmesi amacıyla karayollarında yaptığımız trafik levhaları ve işaretlemeleri ile ilgili çalışmalara da değinerek "İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yapılan karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarında yeknesaklığın sağlanmasına ilişkin iş birliği protokolüne istinaden;

9 Ekim 2025 tarihinde trafik işaret ve levhalarının sadeleşterilmesi komisyonunu oluşturduk. Komisyonumuz tarafından oluşturulan 11 alt çalışma grubunun yaptığı çalışmalar sonucunda, 182 trafik levhasının kaldırılması, 337 noktaya yeni levha takılması, 274 levhanın ise yenilenmesi ya da yerinin değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiş olup, toplamda çalışma yapılmasına karar verilen levha ve işaretlemeler yüzde 82 oranında tamamlanmıştır. Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışmanın ilimiz genelinde trafik düzeninin güçlendirilmesi ve kazaların önlenmesine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE